إصابة مجندة إسرائيلية إثر هجوم بمسيرة متفجرة بجنوبي لبنان

أصيبت مجندة إسرائيلية، الخميس، إثر هجوم بطائرة مسيّرة متفجرة استهدفت القوات المتوغلة في جنوبي لبنان.

وفي الآونة الأخيرة، زاد "حزب الله" من هجماته بطائرات مسيرة ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوبي لبنان منذ مارس الماضي.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن "حزب الله" في بيانات متتالية، استهدافه بمسيرات وصواريخ آليات وتجمعات جنود إسرائيليين في بلدات طير حرفا ودير سريان والعديسة جنوبي لبنان، ردا على خروقات تل أبيب لوقف إطلاق النار واعتداءاتها المستمرة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مجندة "أُصيبت في وقت سابق الخميس بجروح متوسطة إثر هجوم بمسيرة متفجرة في جنوب لبنان، وتم إجلاؤها لتلقي العلاج الطبي".

ووفق معطيات الجيش المنشورة على موقعه الالكتروني، أصيب 1302 عسكريين إسرائيليين منذ 28 فبراير.

ولا يحدد الجيش في معطياته مواقع إصابة الجنود لكن غالبيتهم أصيبوا في جنوبي لبنان وفي الحدود الشمالية لإسرائيل.

وتفرض إسرائيل تعتيما على نتائج هجمات "حزب الله"، مع رقابة على وسائل الإعلام وتحذيرات من نشر صور أو معلومات تتعلق بالخسائر أو المواقع المستهدفة.

وأصبحت مسيّرات "حزب الله" في الآونة الأخيرة مصدر قلق بالنسبة لإسرائيل، حيث وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي"، داعيا الجيش إلى إيجاد حل.

ومتجاهلة هدنة بدأت في 17 أبريل، تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان منذ 2 مارس، والذي خلف حتى الأربعاء 3 آلاف و696 شهيدا و11 ألفا و413 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى توغلت إليها خلال الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، بينما تقدمت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، في أعمق توغل لها منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.