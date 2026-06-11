المدير العام لمستشفيات غزة: الاحتلال يعاقب الطبيب حسام أبو صفية على بطولته

أكد الدكتور محمد زقوت، المدير العام لمستشفيات قطاع غزة، أن ظهور مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل، الطبيب حسام أبو صفية، أمام المحكمة العليا الإسرائيلية بهذا الشكل، وما بدا عليه من آثار تعذيب وهزال وشيخوخة مبكرة، يؤكد «وحشية الاحتلال وإجرامه» وتعمد إهانة وتعذيب الطواقم الطبية.

وشدد الدكتور زقوت، في حديث لوكالة «شهاب»، اليوم الخميس، على أن هذا المشهد يهدف إلى ثني أي شخص عن تقديم المساعدة لشعبه وأهله في هذه الظروف الصعبة.

وأشار إلى أن العمل البطولي والمساعدة الإنسانية الكبيرة التي قدمها الدكتور حسام لمرضاه وجرحاه أثناء العدوان الإسرائيلي على شمال غزة، وصموده وإصراره على استكمال رسالته في المستشفى وعلاج الجرحى، هي ما دفعت الاحتلال إلى هذا التعذيب الممنهج والوحشي والبربري.

ويأتي هذا الظهور بعد انقطاع أخباره العلنية منذ فبراير 2025، عقب بث مقاطع تظهره مقيدًا لحظة اعتقاله من قبل قوات الاحتلال.

وفرضت سلطات الاحتلال تعتيمًا إعلاميًا مشددًا على مجريات المحاكمة، ومنعت الصحفيين من التواجد أو تغطية الجلسة، في محاولة لحجب تفاصيل حالته الصحية المتردية التي ظهر بها الطبيب المعتقل نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية.

وأوضح زقوت، أن ما أصاب الدكتور أبو صفية، من استشهاد ولده واعتقاله وتعذيبه، يؤكد أن هذا «العدو المجرم لا يحترم أي قوانين ولا يراعي أي حالات إنسانية ولا أي مواثيق دولية».

وقال إن الاحتلال ماضٍ في «نازيته وإجرامه وتعذيبه وتعمد استهداف رموز وكوادر الطواقم الطبية ومن يقدم الخير والمساعدة للشعب الفلسطيني».

ودعا الدكتور زقوت المنظمات الإنسانية ودول العالم الحر جميعًا إلى «الانتفاض في وجه هذا الاحتلال المجرم»، والمطالبة بإطلاق سراح الدكتور حسام أبو صفية، وجميع الأطباء والكوادر الطبية الذين تم اعتقالهم من مستشفياتهم فورًا.