مستشار خامنئي: الحرب ستستمر ما لم تحترم الولايات المتحدة مصالح إيران

حذر محمد مخبر، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، من أن «الحرب مع الولايات المتحدة ستستمر ما لم تحترم واشنطن مصالح طهران».

ونوه في تصريحات لشبكة «سي إن إن»، اليوم الخميس، إلى أن إيران «سترد بشكل أكثر صرامة وقوة» على أي هجمات أمريكية مستقبلية، مشيرًا إلى أن مصير الحرب يعتمد على تصرفات واشنطن.

وأضاف: «يجب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن يدرك أن الجمهورية الإسلامية لن تتراجع ولن تتنازل عن استقلالها ومصالحها الوطنية. وسنجعل المعتدين يندمون على فعلتهم».

وردًا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن الحرب بين إيران والولايات المتحدة يمكن أن تستأنف، قال مستشار المرشد إن القرار يعود إلى واشنطن.

واستطرد: «الأمر بأيديهم.. إذا احترموا مصالح إيران وتصرفوا وفقًا لذلك، فستنتهي الحرب وإلا فستستمر».

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، رضا طلائي نيك، أن إنهاء التوترات في المنطقة يتطلب وقف الأعمال العدائية بكل الجبهات والالتزام بوقف إطلاق النار، مشددًا على أن مواصلة الصراع لن تسهم في حل الأزمات القائمة.

وبحسب ما نشره وقع «إيران إنترناشيونال»، شدد طلائي ني، على أن «تجارب الحروب الأخيرة أثبتت أن القوات المسلحة الإيرانية لن تتراجع أمام الضغوط أو التهديدات، مؤكدًا تمسك طهران بالدفاع عن أمنها القومي واستقلالها ووحدة أراضيها.

وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بأعلى مستويات الجاهزية والاستعداد، بدعم من الصناعات الدفاعية المحلية، محذرًا من أن أي تجاوز لما وصفه بالخطوط الحمراء الإيرانية «سيُواجه برد حاسم، وبقسوة تجعل العدو يندم على فعلته».