الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط وجندي إثر انفجار عبوة ناسفة في جنين

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة ضابط بجروح خطيرة وجندي آخر بجروح طفيفة، جراء انفجار عبوة ناسفة خلال عملية عسكرية نفذتها قواته في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وقال في بيان، نقلت شبكة «يافا» الإخبارية، إن الانفجار وقع أثناء «نشاط عملياتي» لقواته في مدينة جنين، وأضاف أن الضابط والجندي أُصيبا جراء انفجار العبوة الناسفة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه جرى إبلاغ عائلتي المصابين بتفاصيل الحادثة، من دون أن يورد مزيدا من التفاصيل بشأن ملابسات الانفجار أو طبيعة العملية العسكرية التي كانت تنفذها القوات في المدينة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنين ومخيمها، بالتزامن مع اقتحامات متواصلة لمدن وبلدات الضفة الغربية.

من جانبها، باركت حركة المقاومة «حماس»، عملية تفجير عبوة ناسفة بقوة عسكرية تابعة للاحتلال في حي الجابريات بمدينة جنين، قائلة إنها «تؤكد عزم شعب فلسطين على مواصلة طريق المواجهة والتحدي وعدم الاستكانة أمام عدوان الاحتلال ومخططاته».

وأوضحت في بيان، اليوم الخميس، أن «جرائم الاحتلال من قتل واعتقالات واقتحامات وعمليات هدم ومصادرة وتهويد، لن تجلب أي أمن أو استقرار للاحتلال، بل ستؤدي إلى زيادة حالة الغضب وضربات المقاومة الباسلة، التي لن تتخلى عن دورها في حماية شعبها والدفاع عن حقوقه».

وأضافت: «نجدد التأكيد على ضرورة تعزيز كل السبل والأدوات لمقارعة هذا المحتل الغاشم، كما ندعو إلى رفع حالة التكاتف على كافة المستويات لمواجهة التحديات والمخاطر التي تتعرض لها الضفة الغربية، وإسناد صمود أهلها في ظل ما يواجهونه من عدوان الاحتلال وقطعان مستوطنيه».