وزير الخارجية الإيراني: واشنطن تتحمل مسئولية تداعيات إجراءاتها الخطيرة

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بحثا خلاله آخر التطورات الإقليمية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، أدان عراقجي، خلال الاتصال بشدة، الهجوم الأمريكي الأخير، واصفًا إياه بأنه «انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي».

ونوه أن «الأعمال العدائية الأمريكية جعلت وقف إطلاق النار غير فعال»، مُحملًا الولايات المتحدة مسئولية تداعيات إجراءاتها الخطيرة.

وانتقد عراقجي صمت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إزاء هذه الإجراءات، محذرًا من أن التقاعس العالمي سيزيد من انعدام الأمن الإقليمي والعالمي.

وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجمات الأمريكية التي استهدفت إيران خلال الساعات الماضية، محمّلة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسئولية تداعياتها.

وقالت الوزارة، في بيان صادر اليوم الخميس، إن الضربات الأمريكية تمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكدة أنها أفقدت وقف إطلاق النار أي جدوى عملية.

وأضافت أن استخدام الولايات المتحدة أراضي ومنشآت بعض دول المنطقة لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران «يضع تلك الدول في موقع الداعمين للعدوان».

وشددت طهران على أنها ستتخذ ما تراه إجراءات كفيلة بالتصدي لمصادر الهجمات، استنادًا إلى حقها في الدفاع عن النفس، داعية دول المنطقة إلى عدم السماح باستخدام أراضيها أو مواردها في أي عمليات تستهدف إيران.

كما دعت إيران الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف إزاء ما وصفته بالانتهاكات الأمريكية والإسرائيلية للقانون الدولي، محذرة من أن تجاهل هذه الممارسات من شأنه أن يفاقم حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن على المستوى الدولي.