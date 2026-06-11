وكالة تسنيم تنفي توصل إيران وأمريكا إلى صيغة نهائية لنص التفاهم المشترك

نفت وكالة «تسنيم» للأنباء، التابعة للحرس الثوري، مساء الخميس، توصل إيران وأمريكا إلى صيغة نهائية لنص التفاهم المشترك.

ونقلت عن مراسلها قوله إن التقارير الإعلامية المتداولة حول توصل إيران والولايات المتحدة الأمريكية إلى الصيغة النهائية لنص تفاهم مشترك، مجرد «فبركة وصناعة إعلامية» ولا صحة لها.

وقالت ثلاثة مصادر إيرانية ومسؤول أوروبي لـ«رويترز»، اليوم الخميس، إن الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق مبدئي بين إيران والولايات المتحدة شهدت تكثيفا، رغم الضربات التي شنها الجانبان، وإنهما يناقشان آلية للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

وأضافت المصادر أن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة لا يزال مستمرا بشأن تفاصيل مذكرة تفاهم وسط المواجهة العسكرية بين البلدين.

وقالت المصادر الإيرانية إن تفاهما سياسيا جرى التوصل له، لكن بعض القضايا لا تزال تحتاج لمناقشتها بالتفصيل، مثل: آلية الإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات من إيرادات النفط الإيراني المجمدة في بنوك أجنبية.

وأوضح مصدر إيراني أن «بلاده تريد الإفراج عما يتراوح بين ست مليارات دولار و12 مليار دولار من أموالها المجمدة وتقديمها لطهران».

وأشار إلى أن «واشنطن تريد الإفراج عن الأموال على مراحل من أجل السلع الإنسانية، ورفضت إعادة الأموال لإيران مباشرة».

وذكرت المصادر الإيرانية أن الأولوية بالنسبة للمؤسسة الدينية الحاكمة في إيران من أجل بقائها ليست التوصل لتسوية شاملة، بل إطار عمل يمكنه أن يعيد الحد الأدنى من مساحة التحرك لها من خلال الإفراج عن الأصول المجمدة وإنهاء الحرب.