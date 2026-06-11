إيران تعلن إنقاذ طاقم سفينة شحن استهدفت بصاروخ أمريكي قبالة عُمان

• السفينة إيرانية وانطلقت من سلطنة عمان صباح الخميس وطاقمها مكون من 5 أفراد

أعلنت إيران الخميس، إنقاذ طاقم سفينة شحن تابعة لها، بعد تعرضها صباح اليوم لإصابة بصاروخ أمريكي قبالة سلطنة عُمان.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية، عن قائمقام مدينة سيريك (جنوب) رضا شهيديان، تأكيده أن صاروخا أمريكيا أصاب سفينة الشحن في خليج عمان.

وذكر "شهيديان" أن السفينة كانت تحمل احتياجات أساسية، وأنها أبحرت من سلطنة عمان صباح الخميس، باتجاه مدينة سيريك.

وقال: "تم استهداف السفينة على بعد 5 أميال بحرية عن عمان، وتم إنقاذ الطاقم المكون من 5 أشخاص بواسطة سفن كانت تمر من المنطقة، وإيصالهم إلى عمان".

يأتي ذلك وسط توترات أمنية وعسكرية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، حيث سُجلت خلال الأسابيع الماضية عدة حوادث مشابهة شملت إصابة سفن بمقذوفات مجهولة أو هجمات بطائرات مسيرة، في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنه مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل الماضي.