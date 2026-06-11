ترامب: الحرب لن تتوقف إلا باستسلام إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحرب لن تتوقف إلا باستسلام إيران، معربًا عن رغبته في الاستيلاء على جزيرة «خرج» الإيرانية.

واعتبر في مداخلة هاتفية لبرنامج «فوكس أند فريندز»، عبر قناة «فوكس نيوز»، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة «لا تضرب إيران بما يكفي حتى الآن».

وبسؤاله عن اعتزامه شن هجوم على إيران الليلة، عقب: «هذا أمرٌ لا مفر منه. ليس لديهم أي دفاع. لا يستطيعون فعل أي شيء حيال ذلك. الشيء الوحيد الذي يملكونه هو الأخبار الكاذبة».

وفي الوقت ذاته، أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه «ليس محبطًا بخصوص إيران»، قائلًا إن «الاتفاق جيد وقد يكون أعظم اتفاق في التاريخ».

وقبل قليل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، إن «الولايات المتحدة ستوجه ضربة قوية للغاية الليلة، لإيران».

ونوه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، إلى أن «إيران فقدت أسطولها البحري وقواتها الجوية وراداراتها ودفاعاتها الجوية، وجميع أشكال دفاعاتها الأخرى، بالإضافة إلى معظم قدراتها الهجومية».

وأضاف: «خلال وقت ليس ببعيد، سنستولي على جزيرة خرج، وغيرها من مواقع البنية التحتية النفطية، ونسيطر سيطرة كاملة على أسواق النفط والغاز الإيرانية، كما فعلنا مع فنزويلا، وهو ما يحقق نتائج باهرة لكل من فنزويلا والولايات المتحدة الأمريكية».