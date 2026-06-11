عودة أول مجموعة من النيجيريين إلى بلادهم بعد احتجاجات مناهضة للمهاجرين في جنوب إفريقيا

أفادت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية، بعودة أول مجموعة من المواطنين النيجيريين إلى بلادهم من جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، في إطار عملية إجلاء أمرت بها الحكومة عقب احتجاجات عنيفة مناهضة للمهاجرين.

ووفقا لوزارة الخارجية النيجيرية، كان على متن الرحلة المتجهة إلى مدينة لاجوس 262 راكبا وثلاثة مسئولين.

ومنذ أبريل الماضي، شهدت جنوب إفريقيا، سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين؛ ما سلط الضوء على التوترات بين العمال الأجانب والسكان المحليين الذين يزعمون أن الأجانب يستحوذون على فرص العمل الخاصة بهم.

وأدان مسئولون في جنوب أفريقيا، هذه الاحتجاجات ووصفوها بأنها أعمال تنطوي على كراهية الأجانب.

وقالت وزيرة الخارجية النيجيرية بيانكا أوجوكو، إن الرئيس أمر بـ"إجلاء المواطنين النيجيريين المعرضين للخطر الذين يعتبرون أن حياتهم باتت مهددة بسبب استمرار بقائهم في جنوب إفريقيا".