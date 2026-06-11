اعتمدت الإدارة الأمريكية مؤخرًا على الميمز، والصور المولدة بالذكاء الاصطناعي والمقاطع المستوحاة من الأفلام والألعاب والأغاني الشهيرة في منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبينما ساعد هذا الأسلوب في جذب الانتباه وتحقيق انتشار واسع، أثار أيضًا موجة من الاعتراضات بسبب استخدام محتوى محمي بحقوق الملكية الفكرية دون موافقة أصحابه.

ونستعرض في هذا التقرير، أبرز المواقف المثيرة للجدل التي واجهتها الإدارة الأمريكية بسبب استخدام أعمال فنية وثقافية محمية بحقوق الملكية الفكرية في منشوراتها الرقمية.

غضب ياباني بسبب استخدام شخصيات الأنمي

أثار استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيات وأعمالًا يابانية شهيرة في منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، موجة جديدة من الانتقادات بين محبي المانجا والأنمي في اليابان، خاصة بعد تداول صورة له متقمصًا هيئة شخصية ناروتو على منصة تروث سوشيال خلال الأيام الماضية، بحسب الجارديان.

وذكرت عريضة احتجاجية أطلقها معجبون يابانيون، أن وزارة الخارجية اليابانية تواصلت مع السفارة الأمريكية في طوكيو بشأن ما وصفته بالاستخدام غير المصرح به لمحتوى محمي بحقوق الملكية الفكرية، شمل أعمالًا مرتبطة بسلسلة يوجي يو وألعابًا تابعة لشركة نينتندو ظهرت في منشورات على الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة إكس.

واعتبر المنتقدون، أن الأمر يعد تجاوزًا لحقوق الملكية الفكرية واستغلالًا لشعبية تلك الأعمال في صراعات سياسية دون موافقة أصحابها.

من جانبها، أصدرت الحسابات الرسمية لسلسلة يوجي يو، بيانًا أكدت فيه أن المبدعين الأصليين للعمل وفريق إنتاج الأنمي لم يشاركوا بأي شكل في إعداد أو نشر هذه المواد، كما لم يمنحوا أي تصريح باستخدام الشخصيات أو العناصر التابعة للسلسلة.

بوكيمون ترفض الاستخدام السياسي لعلامتها التجارية

ولم تكن هذه المرة الأولى، فوفقًا لـNBC NEWS، نفت شركة بوكيمون إنترناشونال في مارس الماضي منح البيت الأبيض أي إذن لاستخدام عناصر مرتبطة بعلامتها التجارية، وذلك بعدما نشرت الحسابات الرسمية للإدارة الأمريكية صورة دعائية تحمل شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا" بدت مستوحاة من لعبة حديثة أطلقتها نينتندو.

وأظهرت الصورة، التي نشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للبيت الأبيض، تصميمًا مولدًا بالذكاء الاصطناعي يحاكي الأسلوب البصري للعبة Pokemon Pokopia، وكتبت العبارة الدعائية بخط وألوان قريبة من الهوية البصرية للعبة.

وأكدت الشركة، في بيان لها، أنها لم تشارك في إعداد أو نشر الصورة، ولم تمنح أي موافقة لاستخدام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها في هذا السياق، كما شددت على أن رسالتها تقوم على جمع الناس من مختلف أنحاء العالم من خلال الترفيه، وأنها لا ترتبط بأي مواقف أو أجندات سياسية.

اعتراضات من نجوم هوليوود على استخدام أعمالهم

وفي الشهر ذاته، واجه البيت الأبيض انتقادات من شخصيات بارزة في صناعة الترفيه الأمريكية بسبب استخدام أعمال فنية وألعاب فيديو في منشورات سياسية وعسكرية.

وكان من أبرز هذه الوقائع نشر مقطع فيديو دمج بين مشاهد من عمليات عسكرية في إيران ولقطات من أفلام شهيرة، مما دفع الممثل والمخرج بن ستيلر إلى الاعتراض على استخدام مشهد من فيلم Tropic Thunder ضمن الوسائل الدعائية للإدارة الأمريكية، وطالب بحذف الفيديو، مؤكدًا أن صناع العمل لم يمنحوا أي تصريح باستخدامه بحسب الإندبندنت.

انتقادات لاستخدام الموسيقى في ملفات الهجرة

وبالنسبة لقطاع الموسيقى، ففي ديسمبر الماضي استعرض تقرير لـCNN، اعتراض بعض الفنانين على استخدام الجهات الرسمية الأمريكية لأعمال فنية ضمن مقاطع مصورة تتعلق بملفات سياسية من بينها قوانين الهجرة.

وكانت المغنية سابرينا كاربنتر من أبرز المعترضين، حيث وصفت استخدام إحدى أغانيها في مقطع مصور مرتبط بعمليات توقيف مهاجرين بأنه أمر شرير ومقزز، مطالبة بعدم توظيف أعمالها الفنية لخدمة أجندات سياسية.

وفي تصعيد إضافي، رد البيت الأبيض على انتقادات كاربنتر مستخدمًا كلماتها نفسها، حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض حينها، في بيان: "إليكم رسالة مختصرة وواضحة لسابرينا كاربنتر: لن نعتذر عن ترحيل المجرمين الخطرين من بلادنا، من يدافع عن هؤلاء الوحوش المرضى إما أنه غبي أو بطيء في التفكير".