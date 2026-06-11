وزير الدفاع البريطاني يستقيل إثر خلافات مع ستارمر بشأن الإنفاق الدفاعي

أعلن وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، اليوم الخميس، استقالته من الحكومة، على خلفية خلافات مع رئيس الوزراء كير ستارمر، بشأن حجم الإنفاق العسكري وتخصيص الموارد لقطاع الدفاع.

وقال هيلي، في رسالة استقالة نشرها عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، إنه اتخذ قراره بعد تردد، رغم اعتزازه بما حققته الحكومة خلال الفترة الماضية، على صعيد تعزيز القدرات الدفاعية ودعم الحلفاء وتطوير القوات المسلحة.

وأوضح أن الخلاف يتمحور حول عدم توفير التمويل الذي يرى أنه ضروري لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة والوفاء بالالتزامات الدفاعية للمملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن التهديدات الراهنة تتطلب استثمارات أكبر في القطاع العسكري.

وأضاف أن وزارة الخزانة لم تستجب للمطالب المتعلقة بزيادة الإنفاق الدفاعي بالقدر الذي تقتضيه الظروف الحالية، معتبرًا أن الاحتياجات الدفاعية للبلاد ازدادت بصورة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، موجة من الاستقالات البارزة على خلفية خلافات سياسية وتداعيات الخسائر في الانتخابات المحلية، مما أدى إلى تصاعد الضغوط داخل حزب العمال.