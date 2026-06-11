ميلوني: على أوروبا الاستعداد لتخفيف العقوبات على إيران إذا أبدت رغبتها بالتفاوض

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الخميس، إن أوروبا عليها أن تكون مستعدة لتخفيف العقوبات المفروضة على إيران إذا أبدت رغبة في التفاوض، وزيادتها إذا لم يحدث ذلك.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، جاء ذلك في كلمة ألقتها ميلوني، أمام البرلمان، وتطرقت خلالها إلى الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، إذ أدى التوتر المستمرة في مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار الطاقة وأثر سلبًا على الاقتصاد العالمي.

وقالت ميلوني: «إذا واصلت طهران المضي في مسارها الخاطئ، بتهديد حرية الملاحة وشن هجمات ودعم جماعات مسلحة، وانتهاك التزاماتها الدولية، فعلى الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعدًا لزيادة الضغط، بما في ذلك من خلال إجراءات جديدة محددة الأهداف».

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الخميس، فيما نفت القيادة المركزية الأمريكية إغلاق طهران للمضيق.

وطالبت هيئة مضيق هرمز الإيرانية الخميس، السفن الحاصلة على تصاريح عبور بالتحلي بالصبر مع «إغلاق المضيق حتى إشعار آخر».

والاثنين الماضي، أعلن المجلس الأوروبي أنه اعتمد تدابير تقييدية بحق شخصين وكيان واحد بموجب الإطار القانوني الموسع الذي يستهدف المتورطين بأعمال وسياسات إيران التي تهدد حرية الملاحة في الشرق الأوسط.

وأوضح المجلس الأوروبي في بيان، أن الإجراءات الإيرانية في مضيق هرمز «مخالفة للقانون الدولي وتنتهك الحقوق الراسخة في كل من حق العبور والمرور عبر المضائق الدولية».