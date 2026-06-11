إصابة 12 من رجال الشرطة في ثاني ليلة من أعمال الشغب بإيرلندا الشمالية

قال وزير شئون إيرلندا هيلاري بين، إن 12 من رجال الشرطة أصيبوا وجرى اعتقال 16 شخصا في الليلة الثانية من أعمال الشغب في إيرلندا الشمالية في أعقاب هجوم الطعن الذي وقع في بلفاست.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن "بين"، الذي يمثل إيرلندا الشمالية في مجلس الوزراء البريطاني، إنه "سعيد بأن يقول إن الليلة الماضية شهدت اضطرابات أقل من ليلة يوم الثلاثاء" وذلك في الوقت الذي أدان فيه "البلطجية العنصرية" التي تشهدها إيرلندا الشمالية في أعقاب حادث الطعن الذي وقع يوم الاثنين الماضي وأسفر عن نقل الضحية إلى المستشفى.

وقالت أسرة الضحية ستيفن أوجيلفي، إنها تشعر بـ"الاشمئزاز" من هذه الاضطرابات.

ومثل المتهم هادي العديد "30 عاما" أمام المحكمة أمس الأربعاء لاتهامه بمحاولة القتل على خلفية الهجوم الذي فقد فيه أوجيلفي عينا.

وأثارت الواقعة، أعمال شغب تضمنت إضرام النيران في المنازل والحافلات والسيارات في بلفاست أمس الأول الثلاثاء، إذ جرى استهداف الأشخاص بناء على عرقياتهم.