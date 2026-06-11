ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر جنوبي الفلبين إلى 50 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع قبالة ساحل سارانجاني جنوبي الفلبين، وبلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، إلى أكثر من 50 قتيلا، اليوم الخميس، رابع أيام عمليات الاستجابة والإنقاذ.

وأفادت صحيفة "فيل ستار" الفلبينية، بأن مكتب الحماية من الحرائق، كان قد أعلن أمس الأربعاء، أن فرق الإنقاذ انتشلت حتى الآن 53 جثة في أعقاب الزلزال، إلا أن العدد لا يزال قيد التحقق، إذ تعمل السلطات على تحديد هويات الضحايا.

ويفوق عدد الجثث التي جرى انتشالها الرقم الرسمي الذي أعلنته الوكالة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، ظهر أمس الأربعاء، والذي يبلغ 45 قتيلا.

ولا تزال جهود البحث والإنقاذ التي تقوم بها إدارة الإطفاء، جارية في المنطقة رقم 12، إذ جرى إرسال وحداتها من مناطق أخرى لتعزيز المستجيبين المحليين لعمليات الإنقاذ.