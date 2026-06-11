تركيا تحث إيران وأمريكا على وقف الهجمات واستئناف المفاوضات

حث وزير الخارجية التركي هاكان ‌فيدان، اليوم الخميس، إيران والولايات المتحدة على وقف هجماتهما، والعودة ⁠إلى طاولة المفاوضات لتجنب أي تصعيد إضافي.

وفي كلمة ألقاها في صوفيا، قال فيدان إن التوصية المقدمة إلى ‌الجانبين ⁠من تركيا، التي تبقي على اتصالات وثيقة مع واشنطن وطهران ⁠وباكستان التي تلعب دور الوساطة، هي السعي ⁠إلى إتمام المحادثات للتوصل ⁠إلى اتفاق سلام.

وقالت ثلاثة مصادر إيرانية ومسؤول أوروبي لـ«رويترز»، اليوم الخميس، إن الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق مبدئي بين إيران والولايات المتحدة شهدت تكثيفا، رغم الضربات التي شنها الجانبان، وإنهما يناقشان آلية للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

وأضافت المصادر أن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة لا يزال مستمرا بشأن تفاصيل مذكرة تفاهم وسط المواجهة العسكرية بين البلدين.

وقالت المصادر الإيرانية إن تفاهما سياسيا جرى التوصل له، لكن بعض القضايا لا تزال تحتاج لمناقشتها بالتفصيل، مثل: آلية الإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات من إيرادات النفط الإيراني المجمدة في بنوك أجنبية.

وأوضح مصدر إيراني أن «بلاده تريد الإفراج عما يتراوح بين ست مليارات دولار و12 مليار دولار من أموالها المجمدة وتقديمها لطهران».

وأشار إلى أن «واشنطن تريد الإفراج عن الأموال على مراحل من أجل السلع الإنسانية، ورفضت إعادة الأموال لإيران مباشرة».

وذكرت المصادر الإيرانية أن الأولوية بالنسبة للمؤسسة الدينية الحاكمة في إيران من أجل بقائها ليست التوصل لتسوية شاملة، بل إطار عمل يمكنه أن يعيد الحد الأدنى من مساحة التحرك لها من خلال الإفراج عن الأصول المجمدة وإنهاء الحرب.