- الهيئة العامة للرقابة المالية: العرض لا يزال قيد الدراسة

تقدمت شركة “بلاك كاسبيان لوجيستيكس هولدينج ليمتد” التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي بعرض شراء إجباري للاستحواذ على النسبة المكملة لحصة 90% من أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع للمرة الثانية، بسعر 27.47 جنيه للسهم الواحد، بزيادة 19.5% عن السعر المقترح في العرض السابق، وفق بيان الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم.

وتمتلك شركة “بلاك كاسبيان لوجيستيكس هولدينج ليمتد” نحو 575.9 مليون سهم، تمثل نحو 19.33% من رأسمال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وتستهدف من خلال العرض الوصول بملكيتها إلى 90% من أسهم الشركة، مع حد أدنى للتملك يبلغ 51%.

وتعد شركة “بلاك لوجيستيكس هولدينج ليمتد” إحدى الشركات التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، والتي تمتلك فيها نحو 100% من إجمالي رأسمالها.

وأوضحت الشركة في بيان للرقابة المالية أن العرض يتضمن استحواذًا غير مباشر على حصة شركة “ألفا أوريكس ليمتد” عبر إعادة هيكلة داخلية، إلى جانب الاستحواذ المباشر على باقي الأسهم محل العرض.

وتعد “ألفا أوريكس ليمتد” أحد المساهمين الرئيسيين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وتستحوذ على حصة تبلغ 32% من إجمالي رأسمالها وفقًا لهيكل ملكية الشركة.

وهذه هي المرة الثانية التي تتقدم فيها شركة “بلاك كاسبيان لوجيستيكس هولدينج ليمتد” بعرض للاستحواذ على أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وسبق أن تقدمت الشركة بأول عرض في ديسمبر الماضي، للاستحواذ على نسبة 90% من أسهم الشركة بسعر 22.99 جنيه.

ولكن الشركة القابضة للنقل البحري والبري أعلنت في يناير الماضي رفضها العرض وتمسكها بحصتها في “الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع”.

ويأتي سعر عرض الشراء الإجباري الجديد بزيادة 19.5% عن السعر المقترح في العرض السابق، ولكنه منخفض بنحو 19% مقارنة مع أعلي مستوي وصل اليه السهم منذ بداية تداولات العام عند 34 جنيها في أبريل الماضي. ويتداول السهم حاليا عند مستويات 28.5 جنيه.

وأشارت الرقابة المالية إلى أن العرض سيتم فحصة وفقًا للأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، موضحة أنه جارٍ دراسة العرض.