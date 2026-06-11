النائب عاطف المغاوري: إصدار قانونين للأسرة المسلمة والمسيحية يشق المجتمع نصفين

قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إن المجلس "وُلد من رحم السلطة"، لكن اللقاء الذي يهدف إلى التحول من الحوار إلى التشريع يمثل "مولدًا حقيقيًا للمجلس".

وأضاف المغاوري، خلال كلمته في اللقاء التشاوري الذي عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز التعاون مع البرلمان، أن التعليم والسكن أصبحا "طبقيين وطائفيين"، وهو ما ينعكس على سوق العمل.

وأكد ضرورة أن يكون المجلس القومي لحقوق الإنسان طرفًا أصيلًا في مناقشة القضايا ومشروعات القوانين المطروحة على البرلمان.

وتابع المغاوري أن إصدار قانونين للأسرة المصرية، أحدهما للمسلمين والآخر للمسيحيين، بمثابة شق للمجتمع إلى نصفين، موضحًا: "يجب أن يكون هناك قانون موحد للأسرة المصرية، ويشمل داخله شقًا للمسيحيين والقضايا التشريعية الخاصة بهم".

وحضر اللقاء عدد من السياسيين والمهتمين بالشأن العام، إلى جانب مجموعة من النواب من مختلف الأحزاب، من بينهم مها عبد الناصر، ونيفين إسكندر، وسحر عثمان، وحسام حسن، وعاطف المغاوري، وعلاء عبد النبي، ومجدي مرشد، وأميرة العادلي.