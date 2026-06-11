قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا تزال تجري محادثات مع إيران، لكنه أشار إلى أنه يفضل السيطرة على جزيرة خرج، التي تعد مركزًا رئيسيًا للبنية التحتية النفطية الإيرانية.

وأضاف ترامب، خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أنه يفضل عدم استهداف الجسور ومحطات الطاقة في إيران، لكنه أشار إلى احتمال تنفيذ المزيد من الضربات خلال الساعات المقبلة.

وقال: "لن يتمكن الناس من شرب الماء، ولا أريد أن يحدث ذلك".

وتأتي تصريحات ترامب في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أن شنت واشنطن فجر الخميس موجة جديدة من الضربات على أهداف داخل إيران.

وردت طهران بإعلان استهداف قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، كما أعلنت إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، وهددت باستهداف أي سفينة تحاول عبوره.

واتهم ترامب إيران بـ"المماطلة" في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر.

من جانبه، قال الجيش الأمريكي إن الضربات الأخيرة استهدفت قدرات المراقبة العسكرية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في أنحاء متفرقة من إيران، ردًا على ما وصفه بـ"العدوان المستمر" من جانب طهران.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء العملية العسكرية بعد نحو أربع ساعات من انطلاقها عقب منتصف الليل بقليل بتوقيت طهران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في عدة مدن، من بينها سيريك وكرجان وبندر عباس وميناب وكرج بالقرب من مضيق هرمز، إضافة إلى فارامين شمال البلاد قرب بحر قزوين.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 18 هدفًا عسكريًا أمريكيًا في قواعد جوية بالكويت والبحرين، بالإضافة إلى الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين.

كما أعلن لاحقًا استهداف قاعدة الأزرق الجوية في الأردن لليلة الثانية على التوالي، عبر إطلاق 12 صاروخًا باليستيًا باتجاه القاعدة الأمريكية.