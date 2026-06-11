جوتيريش يدعو إلى تسوية دبلوماسية تحترم بشكل كامل وحدة أراضي لبنان

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، إن على جميع الأطراف العمل على التوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي.

وأضاف جوتيريش في منشور على حسابه بمنصة إكس أنه يجب التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، مؤكدا دعمه الكامل لاحتكار السلاح بيد الحكومة اللبنانية.

إلى ذلك، أسفرت غارة جوية عن إصابة عشرة من العاملين في مستشفى بمدينة صور اللبنانية، حسبما أفاد مدير المستشفى لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقد استُهدفت جميع مستشفيات المدينة التاريخية الثلاث منذ بدء الحرب مطلع مارس الماضي.

وقال الدكتور سلمان عيديبي، مدير مستشفى حيرام: "استُهدفت منطقة تبعد حوالي 15 مترا عن المستشفى، وأُصيب عشرة من أفراد الطاقم الطبي والإداري".

وأضاف أن الغارة حطمت النوافذ وألحقت أضرارا بالسيارات المتوقفة أمام المستشفى.

وتابع: "هذه هي المرة السادسة التي تستهدف فيها الغارات الإسرائيلية منطقة المستشفى منذ بدء الحرب".