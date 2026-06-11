البابا ليو ينتقد لا مبالاة العالم بالمهاجرين أثناء زيارة مخيم العار في جزر الكناري

توجه البابا ليو الرابع عشر إلى منطقة تمثل مركز الجدل بشأن الهجرة في أوروبا اليوم الخميس، داعيا الدول إلى الالتزام بحقوق المهاجرين بينما انتقد القادة، ومن بينهم مسيحيون، يصدونهم بلا مبالاة.

ووجه البابا مناشدة حماسية من ميناء أرجينيجوين في جزر الكناري، للاعتراف بكرامة المهاجرين. وأطلق على الميناء في 2020 "مخيم العار" بسبب الظروف المزرية التي اضطر المهاجرون للعيش فيها لأشهر أثناء زيادة أعدادهم.

وقال ليو، فيما بدت خلفه سفن إنقاذ وصليب خشبي بسيط مصنوع من قارب مهاجرين محطم: "ليس للكرامة الإنسانية جواز سفر ولا تفقد قيمتها عند عبور الحدود".

ويقضي ليو اليومين الأخيرين من رحلته إلى إسبانيا، والتي تستغرق أسبوعا، في جزر الكناري، وهي أرخبيل إسباني أقرب إلى أفريقيا من شبه الجزيرة الأيبيرية، كما أنها نقطة دخول رئيسية للمهاجرين الذين يتم تهريبهم من غرب أفريقيا.

وتأتي زيارة بابا الفاتيكان تحقيقا لرغبة البابا الراحل فرنسيس الأول، في زيارة أحد المحاور المعنية بحالة الجدل المثارة بشأن الهجرة إلى أوروبا.

وألقى البابا ليو بباقة زهور في البحر بينما كان يقف إلى جواره مهاجران. واستدعت اللفتة بادرة مشابهة للبابا فرنسيس في 2013 في بداية بابويته، عندما زار مكانا بؤرة أخرى مثيرة للخلاف في لامبيدوسا بصقلية.