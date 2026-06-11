مرموش: لن نكتفي بالمشاركة في كأس العالم وسننافس على البطولة

يثق عمر مرموش، نجم المنتخب الوطني ولاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، في قدرة الفراعنة على الذهاب بعيدًا في كأس العالم 2026، مشددًا على قدرات اللاعبين ورغبتهم في تحقيق إنجاز للكرة المصرية في كأس العالم.

وقال عمر مرموش في تصريحات خلال حواره مع مجلة نادي مانشستر سيتي الرسمية: «طموحاتنا عالية، وثقة اللاعبين كبيرة جدًا، ونأمل أن نحقق إنجازًا ونرفع اسم مصر عاليًا.. بالتأكيد، حلم كل لاعب هو المشاركة في كأس العالم، والتأهل، وتمثيل بلدنا كمنتخب مصر الوطني».

وأضاف: «إنه إنجاز عظيم بالنسبة لنا،ولكن كما قلت سابقًا، وسأكررها، لن نكتفي بالمشاركة في كأس العالم فحسب، بل سننافس على البطولة».

وأوضح: «بالطبع، يجب أن نكون واقعيين؛ فنحن نلعب ضد بعض أفضل الفرق في العالم، ومستوى المنتخبات التي سنواجهها عالٍ جدًا.. لكننا لن نذهب ونحن نفكر أننا سنخوض ثلاث مباريات فقط ثم نغادر».

وتابع: «بإذن الله سننجح، سنحاول تجاوز دور المجموعات، ثم نركز على كل مباراة على حدة، نريد أن نظهر أنفسنا بأفضل صورة، ونحلم بالفوز بالبطولة، أو الوصول إلى مرحلة متقدمة، لن نكتفي بمجرد تحقيق الشهرة، فالأمر ليس مجرد مشاركة في كأس العالم».

وأتم: «بفضل اللاعبين والفريق الذي نمتلكه، والجودة التي نملكها، وبصفتنا المنتخب المصري، فنحن أفضل فريق في إفريقيا، نشارك في كأس العالم لتجاوز دور المجموعات، لنُظهر للعالم من نحن، لا لمجرد التواجد».

ويخوض المنتخب الوطني المصري منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السابعة، رفقة منتخبات بلجيكا، ونيوزيلندا وإيران.

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة يوم 15 يونيو بمواجهة بلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساءً، ثم يلعب أمام نيوزيلندا في الرابعة من فجر يوم 22 يونيو، ويختتم دور المجموعات يوم 27 يونيو أمام منتخب إيران في تمام الساعة السادسة صباحًا.