الداخلية: مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط مخدرات بقيمة 119 مليون جنيه بالأقصر

لقي 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة مصرعهم، فيما تم ضبط آخرين بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية، عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة الأقصر.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية في عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها، إلى جانب حيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي.

وأسفر التعامل عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحافظة الأقصر، سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا اتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر، وسرقات بالإكراه، فيما تم ضبط باقي عناصر تلك البؤر.

وضُبط بحوزة المتهمين أكثر من طن من المواد المخدرة المتنوعة، وعدد كبير من الأقراص المخدرة، إضافة إلى 21 قطعة سلاح ناري متنوعة.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 119 مليون جنيه.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية وجالبي ومتجري المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.