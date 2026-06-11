- عبدالرحيم: نعيش وضعًا استثنائيًا.. وترامب بات المتحكم الأكبر فى الأسواق العالمية

انعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط، على الأسواق المحلية بشكل واسع، إذ انخفض كل من البورصة والذهب، فيما ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه من جديد.

وشهدت البورصة تراجعات جماعية، خلال جلسة اليوم الخميس، وسط مبيعات قوية من المؤسسات المحلية والأجنبية.

وتراجع المؤشر الرئيسى «إيجى إكس 30» بنسبة 0.85% مسجلا 50818.84 نقطة، وسط حجم تداولات وصلت قيمتها الإجمالية 10.7 مليار جنيه.

فيما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70» بنسبة 1.44% مسجلا 14986.99 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا «إيجى إكس 100» بنسبة 1.41% ليصل إلى 20616.31 نقطة.

وفى أسواق الصاغة، شهدت أسعار الذهب تراجعات ملحوظة، خلال تعاملات اليوم، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 175 جنيهًا، ليصل سعر جرام عيار 21، الأوسع انتشارًا فى مصر، إلى 6100 جنيه، بدلًا من 6275 جنيهًا، أمس.

وهبط سعر جرام عيار 24 مسجلًا 6972 جنيهًا، وعيار 18 مسجلًا 5229 جنيهًا، فيما خسر الجنيه الذهب نحو 1400 جنيه، مسجلًا 48800 جنيه، دون احتساب قيمة المصنعية أو ضريبتى القيمة المضافة والدمغة.

وجاء هبوط سعر الذهب محليًا، انعكاسًا لتراجع سعر الأوقية فى الأسواق العالمية، إذ تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للمعدن الأصفر، بنحو 0.5% مسجلة 4114 دولارًا للأونصة.

وفى سياق آخر، فقد ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم، بالبنوك العاملة بالسوق المحلية، بنحو 16 قرشا، ليتجاوز مستوى الـ52 جنيهًا مجددًا، إذ سجل 51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، فى تعاملات بنكى الأهلى ومصر، مقابل 51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية، فى تعاملات البنك التجارى الدولى (أكبر بنك خاص فى مصر) بنسبة 0.4% مسجلًا 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للشراء، بدلًا من 51.78 جنيه للشراء و51.88 جنيه للبيع.

وسجل أعلى سعر للدولار فى تعاملات مصرف أبوظبى الإسلامى، عند 52.16 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع، بارتفاع بلغ نسبته 0.65%، فيما سجل أدنى مستوى للعملة الخضراء فى تعاملات الإمارات دبى، عند 51.67 جنيه للشراء، 51.77 جنيه للبيع.

ويرى خبيران تحدثا لـ«الشروق» أن هذه انعكاسات طبيعية، لتصاعد التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرين إلى أن مخاوف المستثمرين يدفعهم إلى التخارج من البورصة، وهو ما يؤدى إلى موجة بيعية تُهبط بأسعار الأسهم، وترفع الطلب على العملة الأجنبية، فتُهبط بقيمة العملة المحلية أيضا، بينما الذهب يتحرك مع الأسعار العالمية.

وقال محمد محمود عبدالرحيم، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، هو المتحكم الأكبر فى الأسواق العالمية، وهو ما يجعل التوقع بأسعار السلع أمرًا فى غاية الصعوبة.

وأضاف عبدالرحيم، أن ما يحدث فى الأسواق العالمية حاليًا هو أمر استثنائى إلى حد ما، متابعًا: «كيف لأسعار الملاذ الآمن أن تُهبط وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وانعدام اليقين بشأن مستقبل الأسواق؟».

فيما يقول مصطفى شفيع، مدير البحوث فى شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع أسعار الطاقة، والمخاوف المتعلقة بشأن الإمدادات دفعت الدول إلى تسييل الذهب من أجل تأمين احتياجاتها من النفط، وهو ما أدى إلى ظهور موجة بيعية ضخمة فى أسواق المعدن الأصفر، وبالتالى انخفاض الأسعار بأكثر من 1500 دولار للأوقية خلال فترة الحرب.

وأضاف أن ارتفاع معدلات التضخم فى أمريكا تُبشر بأن يُبقى الفيدرالى أسعار الفائدة، كما هى على مستوياتها المرتفعة حتى نهاية العام على الأقل، وهو ما يعطى قوة للدولار وسندات الخزانة الأمريكية على حساب أسواق الأسهم.