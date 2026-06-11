طاقة عربية تستحوذ على 10% من كويك فيول التابعة لجهاز الخدمة الوطنية

- خيار للاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 15% من أسهم الشركة مع طرحها في البورصة

- رئيس الوزراء: الاتفاقية تأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية

- خالد أبو بكر: نقلة نوعية في استراتيجية التعاون بين الدولة والقطاع الخاص

- باكينام كفافي: الاتفاق يمكن "طاقة عربية" من توسيع نطاق خدماتها



استحوذت شركة "طاقة عربية" التابعة لمجموعة «القلعة» على حصة بنسبة 10% من شركة "كويك فيول"، وهي كيان جديد أُسس لإدارة وتشغيل 172 محطة وقود مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة وتعمل تحت العلامة التجارية "وطنية"، مع خيار الاستحواذ على 15% إضافية عند طرح الشركة في البورصة، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء أمس الخميس.

وبحسب البيان، تتضمن الاتفاقية نقل جزء من أصول ومحطات وقود "وطنية" إلى شركة جديدة تحمل اسم "كويك فيول"، بهدف إدارة وتطوير نشاط تجارة وتوزيع المنتجات البترولية.

وشركة وطنية مملوكة بالكامل لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، الذي يمتلك في نفس الوقت 20% من أسهم "طاقة عربية" منذ يوليو 2023. وتمتلك الشركة التي تأسست عام 1993، نحو 279 محطة خدمة ووقود سيارات، ولديها 15 محطة تحت الإنشاء، حسب الموقع الإلكتروني لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وشركة طاقة عربية مدرجة في بورصة مصر منذ 2023، وتابعة لمجموعة القلعة للاستثمارات المالية التي يرأسها الدكتور أحمد هيكل، وهي أكبر شركة تابعة للقطاع الخاص في مجال توزيع الطاقة بمصر، تأسست عام 2006، وتعمل حاليا في خمس قطاعات هما: الغاز والكهرباء وتوزيع المنتجات البترولية والطاقة الشمسية والمياه.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع الاتفاقية بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة "طاقة عربية" المدرجة بالبورصة، لنقل ملكية حصة من عدد 172 محطة وقود مملوكة للجهاز وتعمل تحت العلامة التجارية "وطنية"، وذلك عقب فترة من أعمال إعادة التنظيم والهيكلة المتكاملة للمحطات بهدف تجهيزها لمرحلة جديدة من التشغيل والتوسع بالشراكة مع القطاع الخاص، إلي الشركة الجديدة المؤسسة تحت اسم "كويك فيول" لتجارة وتوزيع المنتجات البترولية.

وحضر مراسم التوقيع، الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، واللواء خالد عبدالله، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أيمن مطر، نائب رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء خالد حمدي، مساعد رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء ياسر وادي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبترول، ونهى خليل، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

ووقع الاتفاقية اللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وعن شركة "طاقة عربية" كل من: المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الشركة، وباكينام كفافي، الرئيس التنفيذي للشركة.

وعقب التوقيع، أشار رئيس الوزراء إلى أن توقيع شراكة استراتيجية بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة "طاقة عربية" للاستحواذ على حصة من محطات "وطنية"، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل وتطوير شبكة محطات "وطنية" التى سيتم نقلها للشركة الجديدة "كويك فيول"، يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وبما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة وتوجهاتها.

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، إن توقيع الاتفاقية يأتي اتساقًا مع رؤية الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في رفع كفاءة الحوكمة وتحسين المؤشرات المالية والتشغيلية للأصول المملوكة للدولة.

وأشار اللواء مجدي أنور إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة "طاقة عربية" بالاستحواذ على نسبة 10% من أسهم شركة "كويك فيول"، وتوقيع اتفاقية إدارة وتشغيل للشركة، حيث تتولى بموجبها إدارة العمليات التشغيلية والإشراف على تنفيذ خطط التطوير، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز التوسع الجغرافي لشبكة المحطات في مختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب الحصول على خيار الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 15% من أسهم الشركة مستقبلًا عند طرحها في البورصة المصرية.

وأوضح المهندس خالد أبو بكر، أن الاتفاقية تُمثل نقلة نوعية في استراتيجية التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، حيث لا تقتصر على الإدارة والتشغيل فحسب، بل تمتد لتشمل نقل الملكية وإعادة الهيكلة تمهيداً للطرح في البورصة المصرية.

فيما أكدت باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة "طاقة عربية"، أن هذه المبادرة تمثل محطة مهمة ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في قطاع توزيع وتسويق المنتجات البترولية في مصر، موضحة أن إدارتها وتشغيلها لـ 172 محطة وقود "وطنية" تحت مظلة "كويك فيول" سيمكن الشركة من توسيع نطاق خدماتها، والاقتراب أكثر من عملائها، فضلًا عن الاستفادة من خبرتها العميقة في هذا القطاع لتعزيز جودة الأداء وتحقيق طموحات غير مسبوقة.