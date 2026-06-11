ترامب: الأكراد خذلونا ولن أنسى ذلك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه عارض إرسال أسلحة إلى المقاتلين الأكراد في العراق بهدف الإطاحة بالنظام الإيراني في بداية الحرب.

وصرح ترامب، لقناة فوكس نيوز الأمريكية: "بصراحة، خذلنا الأكراد. لم أوافق على القرار. كنت أقول: لا، لا أعتقد أنهم سينفذون ما وعدوا به".

وأضاف ترامب: "أعتقد أنهم احتفظوا (بالأسلحة الأمريكية) لأنفسهم. أرى ذلك عارا، لكنني لن أنسى ذلك يا أكراد".

ويبدو أن تصريحات ترامب، الذي كان سيُطلب منه الموافقة على أي عملية من هذا القبيل، تهدف إلى النأي بنفسه عن الخطة الفاشلة، في ظل تراجع الولايات المتحدة عن مساعيها لتغيير النظام في طهران.

وقد أشارت تقارير عديدة إلى وجود خطة أمريكية إسرائيلية مشتركة لإرسال أسلحة إلى الجماعات الكردية، وربما توفير غطاء لتمرد مسلح ضد الحكومة الإيرانية.

وتشير التقارير إلى أن تسريبات إعلامية، وضغوط من جهات دولية - بما في ذلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - وحذر الأكراد أنفسهم، دفع ترامب في النهاية إلى التراجع عن الفكرة.