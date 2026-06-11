السوبرانو فاطمة سعيد تحيي أمسية موسيقية عالمية بالمتحف المصري الكبير 29 أكتوبر المقبل

تستعد السوبرانو فاطمة سعيد؛ لإحياء حفلها السنوي بمصر يوم الخميس 29 أكتوبر المقبل، وذلك داخل البهو الرئيسي بالمتحف المصري الكبير، في أمسية فنية استثنائية تنظمها شركة RMC، وذلك ضمن جولة فاطمة سعيد الفنية في عدد من دول العالم.

ويأتي اختيار المتحف المصري الكبير لاستضافة الحفل؛ ليعكس الطابع الثقافي والفني الراقي للحدث، خاصة مع المكانة العالمية التي يحظى بها المتحف باعتباره أحد أبرز المعالم الثقافية الحديثة في مصر والمنطقة.

ومن المنتظر أن تقدم فاطمة سعيد خلال الحفل تجربة موسيقية مختلفة، بقيادة المايسترو الكبير نادر عباسي، قائد أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني، بمصاحبة أوركسترا سيمفونية متكاملة.

وكانت فاطمة، أعلنت عن الحفل عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معربةً عن حماسها الكبير للقاء جمهورها في القاهرة مجددًا.

ويأتي حفل هذا العام محملًا بالعديد من المفاجآت، سواء على مستوى الفكرة أو البرنامج الموسيقي المقدم للجمهور، كما من المتوقع أن يشهد الحفل حضور نخبة من الشخصيات الدولية والإقليمية وأفراد من العائلات الملكية، بجانب عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال، بما يعزز مكانة الحدث كأحد أبرز الفعاليات الفنية المنتظرة خلال موسم الخريف في القاهرة.

وكانت فاطمة سعيد، حققت نجاحًا خلال حفلاتها السابقة في مصر وخارجها، إذ استطاعت أن ترسخ حضورها كإحدى أبرز الأصوات الأوبرالية العربية على الساحة العالمية، من خلال مشاركتها في حفلات بأهم المسارح ودور الأوبرا الدولية، فضلًا عن حفلاتها السنوية التي أصبحت تحظى بمتابعة واسعة من جمهور الموسيقى الكلاسيكية والفنون الراقية في مصر والمنطقة.

يذكر أن السوبرانو فاطمة سعيد قدمت أول حفل جماهيري عالمي بالمتحف المصري الكبير بالتعاون مع RMC، في شهر يناير عام 2023، بصحبة المايسترو العالمي نادر عباسي، وحرصت خلال الحفل على تقديم مجموعة من الأغاني التي تنوعت بين الكلاسيكية والموسيقى الشرقية.

وتواصل شركة RMC، من خلال هذا الحدث، توجهها نحو تقديم تجارب فنية وثقافية مبتكرة في مواقع استثنائية داخل مصر، بما في ذلك الأماكن التاريخية والتراثية، حيث قدمت عددًا من الحفلات الفنية الكبرى داخل قصر عابدين، أحد أبرز القصور التاريخية في مصر، منها حفل أم كلثوم بتقنية الهولوجرام وحفل السوبرانو العالمية فاطمة سعيد، وتسعى الشركة من خلال تعاونها مع نخبة من أبرز الفنانين إلى دعم الترويج السياحي لمصر وتعزيز صورتها الثقافية عالميًا.

ومن المقرر طرح تذاكر الحفل للبيع عالميًا بداية من شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالحفل وبرنامجه خلال الفترة المقبلة.