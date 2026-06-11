شهيد ومصابون جراء قصف الاحتلال منزلا جنوب مدينة غزة

استشهد مواطن فلسطيني، وأصيب آخرون بجروح، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا جنوب مدينة غزة.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا بمحيط مفترق المغربي بشارع جمال عبد الناصر (الثلاثيني) جنوب المدينة، ما أسفر عن شهيد ومصابين.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، خروقات وقف إطلاق النار لليوم الـ245 تواليا، عبر القصف وإطلاق النار وعمليات النسف، مع استمرار التدهور الإنساني نتيجة الحصار والقيود الاحتلالية.

وأفاد مصدر محلي بإصابة مواطنَين صباح اليوم، جراء انفجار مسيرة إسرائيلية «كواد كوبتر» محيط شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأفاد مصدر محلي بأن مدفعية الاحتلال قصفت صباح اليوم الأحياء الشرقية لخانيونس في حين تكرر منذ فجر اليوم، إطلاق النار الكثيف من آليات الاحتلال شرقي المدينة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال شرقي مدينة غزة ومخيم جباليا شمالي قطاع غزة، إلى جانب إطلاق نار متقطع، وأطلق الطيران المروحي الإسرائيلي نيرانه المكثفة على شرقي وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 7 إصابات.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 981 شهيدًا، و3111 إصابة، و783 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و991 شهيدًا، و173 ألفًا و219 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.