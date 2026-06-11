أشرف زكي يتقدم بشكوى لنقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى للإعلام ضد محمد الغيطي بسبب عبدالعزيز مخيون

تقدم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، بشكوى إلى نقابة الإعلاميين وشكوى أخرى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامي محمد الغيطي، على خلفية تصريحات مسيئة للفنان الراحل عبد العزيز مخيون.

وعقدت نقابة المهن التمثيلية اجتماعا طارئا للنظر في المحتوى الذي قدمه الإعلامي محمد الغيطي، فيما يخص مخيون.

ورحل الفنان الكبير عبد العزيز مخيون عن عالمنا أمس، عن عمر ناهز ٨٣ عاما إثر أزمة صحية طارئة، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من خمسة عقود، ترك خلالها بصمة استثنائية في السينما والدراما والمسرح المصري، ليطوي برحيله صفحة أحد أبرز الممثلين الذين جمعوا بين الموهبة والثقافة والقدرة الفريدة على تجسيد الشخصيات المركبة والإنسانية.