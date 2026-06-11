مصدر مقرب من وفد التفاوض الإيراني: واشنطن لم توافق بشكل كامل على النص الذي قدمناه

نفى مصدرٌ مُقرّب من فريق التفاوض الإيراني، مساء الخميس، ما وصفه بـ«المزاعم»، التي أوردتها التقارير الأمريكية، بشأن جولة جديدة من المحادثات الإيرانية الأمريكية.

وأكد المصدر في تصريحات لوكالة «فارس»، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمسّكت بمواقفها المعلنة وخطوطها الحمراء خلال المفاوضات، ولم تتراجع عن مطالبها الرئيسية.

ووفقًا للمصدر نفسه، فإن النص الذي شدّد عليه الجانب الإيراني سابقًا لا يزال أساس مواقف طهران، ويتوقّع فريق التفاوض أن يُضطر الجانب الأمريكي في نهاية المطاف إلى قبول الإطار العام للنص نفسه.

كما اعتبر المصدر أن الضغوط السياسية والتهديدات العسكرية الأخيرة من الولايات المتحدة «نتيجة لمقاومة إيران للمطالب الأمريكية غير المنطقية»، والتي تتجاوز بنود الاتفاقات قيد المناقشة.

وأشار إلى أن النص الذي قصدته إيران، بسبب تأمين مصالح طهران ومطالبها، لم يحظ بعد بموافقة كاملة من الجانب الأمريكي، وتعتبر هذه القضية واحدة من أهم العقبات التي تحول دون التوصل إلى تفاهم نهائي.