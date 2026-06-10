أستاذ طب بيطري بجامعة القاهرة: ظهور الثعالب في 6 أكتوبر غريب ومفتعل

رأى الدكتور مصطفى الجعفري، أستاذ مساعد بالطب البيطري في جامعة القاهرة، أن ظهور الثعالب بمنطقة حدائق 6 أكتوبر في محافظة الجيزة غريب ومفتعل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الأربعاء: «الكلاب الضالة مازلت موجودة في منطقة حدائق اكتوبر ولم تنتهي وظهور الثعالب بالنسبة لي شيء غريب ولكن ظني إنه شيء مفتعل».

وقال إن ظهور هذه الثعالب غير مرتبط باتجاه الدولة للتعامل من الكلاب، مضيفًا: «عندنا مافيا بتكسب ملايين الدولارات من الكلاب الضالة وبتخدع البلد وبتتهرب من الضرائب».

وأشار إلى وجود مافيا "تنظيم تخريبي" يستغل الكلاب الضالة، معلقًا: «لا استبعد تمامًا ظهور التعالب في التوقيت دا بعد ما تم فضحهم على الفضائيات.. فطبعًا هما عاوزين يقولوا يعني لو شلتوا الكلاب الضالة التعالب هتأكلكم».

وأوضح أن الثعالب "كائنات لطيفة"، صغيرة الحجم، تقتصر خطورتها على الدواجن فقط، ويخشى البشر، معلقًا: «دا ثعلب حاجة صغيرة جدًا مش بنتكلم على ذئاب».

وأكمل: «ظهور الثعالب المفاجئ دا والكلاب الضالة مازلت موجودة، شيء بصراحة ملفت للنظر أوي يخليني اتهم الجماعة المستفيدة اللي بتصدر دم بملايين الدولارات لأمريكا».

ونوّه إلى أن هذه المافيا تستفيد من تواجد الكلاب الضالة بالشوارع، سواء عبر تصدير الدم، أو التعاقد مع بعض الجهات لإجراء عمليات التطعيم والتعقيم، باعتبارها «خطة وهمية» تم إقناع بعض مجالس الأمناء بالأحياء بها.

وأضاف: «الخطة الوهمية اللي اقنعوا بها بعض مجالس الأمناء في بعض الأحياء زي الشيخ زايد وزي المنيل وزي القاهرة الجديدة إن دي الخطة اللي هتقضي على الكلاب الضالة في الشوارع وبياخدوا منهم ملايين بقالهم 7 سنين، والمشكلة متحلتش وتفاقمت».

وأكد مواجهتهم لهذه التشكيلات العصابية منذ عام، لافتًا إلى بعض مصادره ومنها عقد تصدير الدم المتواجد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، معلقًا: «الناس دول من أشهر مدعي الرفق بالحيوان في مصر وأشهر أسماء».

وأشار إلى تقديمه بلاغات للأمن الوطني بشأن هذه التشكيلات العصابية، مؤكدًا: «قدمنا بلاغات طبعًا مش سايبينهم الموضوع كبير جدًا».

وتابع: «أوروبا مفيهاش كلب ضال في الشارع، أمريكا مفيهاش كلب ضال في الشارع، كل دول الخليج العربي مفيهاش كلب ضال في الشارع».

وتطرق الجعفري، إلى آليات التصدي للكلاب الضالة، مقترحًا إنشاء محمية طبيعية تبعد عن المدن بنحو 50 كم داخل الصحراء، لجمع الكلاب الضالة، ويُمكن زيارتهم من محبي الحيوانات، وتطبيق القتل الرحيم للحيوانات المريضة، بالإضافة إلى تصديرها.