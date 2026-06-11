مرموش: رفضت عرض كندا لأنني أردت اللعب لوطني

تحدث عمر مرموش، نجم المنتخب الوطني ولاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تمثيل الفراعنة ورفض عرض كندا لتمثيل منتخبها، وذلك قبل انطلاق كأس العالم 2026، والتي ستشهد عودته لمدينة فانكوفر الكندية، حيث عاش هناك لفترة.

وقال عمر مرموش في تصريحات خلال حواره مع مجلة نادي مانشستر سيتي الرسمية: «لم أزر كندا إلا نادراً، ورغم الفرصة، كان قلبي معلقاً باللعب لمصر، شعرت بارتباط قوي بجذوري، وأردت أن ألعب للفراعنة».

وأضاف: «أدخل المباريات وأنا أتطلع للفوز وتقديم أفضل أداء، سواء مع مانشستر سيتي أو مع المنتخب الوطني».

وتطرق عمر مرموش للحديث عما يفتقده منذ انتقاله للعب في أوروبا: «الطعام، الأجواء، أو الراحة في مصر، هناك أشياء كثيرة بصراحة.. هذا بلدنا، لذلك عندما نكون هناك، نشعر براحة كبيرة. نحن محاطون بكل من نحب، وكل الأشياء التي نحبها، ونشعر بالأمان في بلدنا، هذا بالتأكيد أكثر ما أفتقده».

وأوضح: «عشت في مصر لمدة 18 عامًا ونشأت هناك، لذلك لا تزال هناك أشياء مصرية في داخلي، أحب بلدي كثيرًا، أحب أي إجازة لمدة ثلاثة أو أربعة أيام أقضيها في مصر للاستمتاع بجمال بلادنا، لذا أحمل في قلبي دائمًا أنني أمثل مصر، وأريد أن أمثلها بأفضل صورة ممكنة».

وتابع: «عندما نكون مع المنتخب الوطني، نحاول المزاح فيما بيننا كفريق لتخفيف التوتر، الجو العام يدور حول كرة القدم، والفكرة الأساسية هي أن حياتك تتمحور حولها، لذا عندما تنضم للمنتخب، بالطبع ستظل تتحدث عن كرة القدم، لكننا نحاول قدر الإمكان الفصل بينها وبين المباريات والمزاح حول أمور أخرى».

واختتم: «بالطبع محمد صلاح، بكل ما حققه، وكل التاريخ الذي صنعه حتى الآن، لا يزال في أوج عطائه، وأشعر أن الشعب المصري فخور بنا نحن الاثنين».

ويخوض المنتخب الوطني المصري منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السابعة، رفقة منتخبات بلجيكا، ونيوزيلندا وإيران.

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة يوم 15 يونيو بمواجهة بلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساءً، ثم يلعب أمام نيوزيلندا في الرابعة من فجر يوم 22 يونيو، ويختتم دور المجموعات يوم 27 يونيو أمام منتخب إيران في تمام الساعة السادسة صباحًا.