أمير قطر يبحث مع ترامب هاتفيا آخر المستجدات الإقليمية

بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما المستجدات المتعلقة بالجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وفي هذا السياق، استعرض الأمير تميم والرئيس ترامب نتائج المشاورات والتفاهمات التي تمت بين الولايات المتحدة وإيران، التي أفضت إلى إحراز تقدم في التفاهمات المطروحة في إطار المسار التفاوضي.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن التفاهمات التي جرى التوصل إليها حظيت بموافقة جميع الأطراف المعنية، بمشاركة ودعم عدد من الدول، من بينها قطر، مع استمرار الجهود لاستكمال الإجراءات النهائية تمهيدا للإعلان عن الترتيبات الخاصة بالتوقيع على الاتفاق.

ومن ناحيته، أعرب الأمير عن ترحيب قطر بالجهود الرامية إلى حل الخلافات عبر الحوار والوسائل السلمية، مؤكدا دعم قطر لكل ما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز فرص السلام والتعاون بين دول المنطقة، كما أعرب عن شكره للرئيس الأمريكي على جهوده المبذولة في دعم مسار التهدئة وخفض التصعيد.