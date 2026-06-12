الرئيس اللبناني يبحث مع مسئول سعودي الأوضاع الداخلية والإقليمية

بحث رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، مساء اليوم الخميس، في قصر بعبدا، مع مستشار وزير الخارجية السعودي الأمير يزيد بن فرحان، الأوضاع في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة، إضافة إلى مسار المفاوضات اللبنانية – الأمريكية – الإسرائيلية الجارية في واشنطن.

وتناول اللقاء المستجدات السياسية والأمنية الراهنة وانعكاساتها على الساحة اللبنانية، إلى جانب الجهود الدبلوماسية المبذولة لمواكبة التطورات الإقليمية وتعزيز الاستقرار في لبنان والمنطقة.

وخلال اللقاء، حمّل الرئيس عون، الأمير يزيد، شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على القرار الذي اتخذته القيادة السعودية باستئناف استيراد المملكة للمنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية.

وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على امتنان جميع اللبنانيين لهذه الخطوة، معتبراً أنها تؤكد مرة جديدة وقوف المملكة العربية السعودية الدائم إلى جانب لبنان في مختلف الظروف والمجالات، متمنياً للمملكة العربية السعودية دوام التقدم والازدهار والأمن.