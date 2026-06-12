ترامب يعتزم ترشيح جاي كلايتون لتولي منصب مدير الاستخبارات الوطنية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه يعتزم ترشيح جاي كلايتون، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك والرئيس السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، لتولي منصب مدير الاستخبارات الوطنية.

وأعلن ترامب هذا الترشيح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على خلفية ضغوط من الكونجرس لتعيين بديل دائم لتولسي جابارد، التي استقالت الشهر الماضي. كما واجه ترامب معارضة قوية على قراره تعيين بيل بولتي، رئيس الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان، مديرا بالإنابة للاستخبارات الوطنية.

وأدى هذا الوضع إلى تأزم في الموقف في الكونجرس، حيث قال الديمقراطيون إنهم سيرفضون تجديد صلاحيات الاستخبارات الخارجية ما لم يسحب ترامب ترشيح بولتي ويعين مرشحا دائما للمنصب.

وكتب ترامب في منشوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "قليلون في أي مكان داخل المجتمع القانوني يحظون بالقدر نفسه من الاحترام الذي يحظى به جاي، وأحث مجلس الشيوخ الأمريكي على المصادقة على تعيين جاي في أقرب وقت ممكن."