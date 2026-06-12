8 شركات تعرض المساعدة في تطوير طائرة عسكرية أوروبية جديدة

بعد إلغاء مشروع الطائرة المقاتلة الألمانية الفرنسية المشتركة، تتنافس 8 شركات عسكرية حاليا على تطوير طائرة مقاتلة جديدة.

تحت شعار "فريق الجيل السادس"، تسعى الأقسام العسكرية لشركات إيرباص، وإم.تي.يو، وهينسولدت، وإم.بي.دي.إيه، وأوتوفلوج، وديهل ديفنس، وليبهير، ورود أند شوارتز إلى تطوير طائرة مقاتلة جديدة بشكل مشترك.

وقالت الشركات الثماني في ورقة موقف استراتيجية نشرت خلال معرض برلين الدولي للطيران الخميس: "يجب ألا نضيع أي وقت؛ يجب أن نتحمل المسؤولية من جانبنا الألماني، وأن نبرهن على قدرتنا على العمل، ونواصل بثبات المسار نحو طائرة مقاتلة تتمتع بدور قيادي قوي".

وفي بيان منفصل أكدت مجموعة شركات إسبانية التزامها بالتعاون متعدد الجنسيات لتطوير طائرة مقاتلة أوروبية.

وقالت هذه الشركات: "بالتعاون الوثيق مع الشركاء الألمان، تشكل الصناعة الإسبانية أيضا تحالفا يضم شركات إندرا، وإيرباص للدفاع والفضاء، وجروبو أويسيا، وجي.إم.في، وآي.تي.​​بي، وسينر".

اتفقت ألمانيا وفرنسا على مشروع الطائرة المقاتلة المشتركة في عام 2017. إلا أن شركتي داسو وإيرباص لم تتمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن نهج مشترك خلال المفاوضات.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنهاء مشروع الطائرة الذي تبلغ تكلفته مليارات اليورو بعد مناقشات مطولة.

من ناحيته أكد ميرتس على هامش حضوره معرض برلين الدولي للطيران أمس، أن هذا الجزء المعروف باسم "المقاتلة السحابية" من مشروع المقاتلة الألمانية الفرنسية المشتركة سيستمر والذي سيتم من خلاله ربط مجموعة واسعة من أنظمة التسليح على مستوى أوروبا.

كان المستهدف أن تحل المقاتلة الألمانية الفرنسية المشتركة محل المقاتلة يوروفايتر في ألمانيا ورافال في فرنسا.

والسيناريو الأرجح أن تسعى إيرباص وشركاؤها السبعة، والتحالف الإسباني، إلى التعاون مع شركة ساب جريبن السويدية المصنعة للطائرات.