سلوفينيا ترفع الحظر المفروض على تجارة الأسلحة مع إسرائيل

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أعلنت وزارة الدفاع السلوفينية إلغاء قرارها الصادر العام الماضي بحظر تصدير ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل.

وأوضحت الوزارة أن الحظر، الذي فُرض في يوليو الماضي، لم يعد ضروريا، إذ تخضع تجارة الأسلحة بالفعل للقانون الوطني وقواعد الاتحاد الأوروبي، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضافت أن التشريعات واللوائح القائمة تحدد إجراءات الترخيص والضوابط، وأن قرار اليوم يتماشى أيضا مع الموقف الموحد للاتحاد الأوروبي بشأن ضوابط تصدير الأسلحة.

وكان قرار عام 2025 يحظر تصدير ونقل البضائع العسكرية إلى إسرائيل، واستيرادها منها، باستثناء المعدات اللازمة لأمن سلوفينيا.

وقد تم تطبيق هذا الإجراء في عهد رئيس الوزراء السلوفيني السابق روبرت جولوب، الذي صرح بأن سلوفينيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض مثل هذا الحظر.

وفي يونيو الحالي، وافق البرلمان السلوفيني على حكومة رئيس الوزراء الجديد يانيز يانشا المنتمية ليمين الوسط، منهيا بذلك حالة الجمود السياسي التي سادت منذ انتخابات مارس التي لم تُسفر عن أغلبية مطلقة.

وقد ألغى يانشا العديد من الإجراءات المعادية لإسرائيل التي اتخذها سلفه.

من جهته، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بقرار يانشا ووصفه بأنه قرار "سريع وعادل"، على حد زعمه.

كما وصف ساعر رئيس الوزراء السلوفيني الجديد بـ"الزعيم الجريء والصديق الحقيقي لإسرائيل".