كورتوا: مصر أقوى منتخب في مجموعتنا وعلينا الحذر من صلاح ومرموش

شدد تيبو كورتوا، حارس مرمى منتخب بلجيكا، على أهمية مواجهة المنتخب الوطني المصري، في افتتاح مشوار المنتخبين في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية نسخة العالم الحالي من بطولة كأس العالم 2026، بالاشتراك مع كندا والمكسيك.

وتنطلق بطولة كأس العالم 2026 في العاشرة من مساء اليوم، الخميس، على ملعب أزتيكا، بمواجهة المكسيك أمام جنوب إفريقيا، في تكرار لمباراة افتتاح نسخة 2010، والتي جمعت بين المنتخبين.

وقال تيبو كورتوا في تصريحات خلال مؤتمر صحفي: « نريد بداية قوية، في قطر فزنا في مباراتنا الأولى ضد كندا، لكن الأمور ساءت بعد ذلك، سنبدأ بمواجهة مصر، ربما أقوى فريق لذا من المهم أن نبدأ بقوة».

وأضاف: «محمد صلاح صديق؛ لعبنا معًا وضد بعضنا كثيرًا، إنه لاعب من الطراز الرفيع، وعلينا أن نكون حذرين معه ومع عمر مرموش، سيكون فريقًا متماسكًا سيحاول إلحاق الضرر بنا عبر الهجمات المرتدة».

وأوضح: «هناك احتمال أكبر ألا أستمر بعد كأس العالم، عمري 34 عامًا، وبعد فترة، تشعر بتزايد الإصابات الطفيفة، حينها ترغب في الاستفادة من أسابيع الراحة التي يمكنك الحصول عليها، ولكن عليك تخصيصها للمنتخب الوطني، لكن عليّ أحيانًا التفكير في جسدي، وأريد اللعب لبضع سنوات أخرى».

وأتم: «الحرارة ليست مشكلة صحية، لكنها تؤثر على مستوى أدائنا. الحرارة تُبطئ وتيرة اللعب، فلا نستطيع اللعب بنفس السرعة. لكن هذا جزء من كرة القدم الصيفية، وعلينا التأقلم».

ويخوض المنتخب الوطني المصري منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السابعة، رفقة منتخبات بلجيكا، ونيوزيلندا وإيران.

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة يوم 15 يونيو بمواجهة بلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساءً، ثم يلعب أمام نيوزيلندا في الرابعة من فجر يوم 22 يونيو، ويختتم دور المجموعات يوم 27 يونيو أمام منتخب إيران في تمام الساعة السادسة صباحًا.