ميدو ينتقد الهجوم على حمزة عبد الكريم

دافع أحمد حسام "ميدو"، نجم منتخب مصر السابق، عن حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي المعار ألى برشلونة الإسباني، بعد الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا، سواء بسبب استدعائه لقائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026 أو الاحتفاء بانتقاله بشكل نهائي إلى برشلونة الإسباني.

وكتب ميدو عبر حسابه على منصة "إكس": "بصراحة مش فاهم ليه فيه ناس بتحاول تهد ثقة ولد مشروع مهاجم كبير زي حمزة عبد الكريم، ده شاب محتاج مننا كلنا إن إحنا ندعمه ونساعده".

وأضاف: "لازم كلنا نبقى فرحانين بيه ونوصله الفرحة دي بدل ما نقول ليه الدوشة اللي معمولة حواليه من غير داعي، دوشة ايه؟ لاعب مصري شاب خريج المنتخبات الوطنية برشلونة مقتنعين بيه، ودفعوا فيه فلوس وهينضم لمعسكر الفريق الأول في فترة الإعداد، بلاش إحنا مابنفهمش، إنتوا بتفهموا أكثر من برشلونة؟".

ويأتي ذلك بالتزامن مع تلقي الأهلي إخطارًا رسميًا من برشلونة بشأن رغبته في تفعيل بند شراء حمزة عبد الكريم، بعد المستويات التي قدمها اللاعب خلال فترة إعارته مع النادي الإسباني.

ومن المنتظر أن يحصل الأهلي على 1.5 مليون يورو مقابل انتقال اللاعب بشكل نهائي، وفقًا لبنود الاتفاق المبرم بين الطرفين، بعدما انضم حمزة إلى برشلونة في يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع أحقية الشراء.