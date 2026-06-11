مصادر مطلعة: محادثات أمنية بين الإمارات وإيران

عقد مسئولون أمنيون رفيعو المستوى من الإمارات العربية المتحدة وإيران اجتماعاً مباشراً للمرة الأولى منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران، وفقاً لمصادر مطلعة.

ونقلت وكالة بلومبرج، عن مصادر طلبت عدم تسميتها بسبب مناقشة أمور حساسة، قولهم إن الاجتماع الذي عقد هذا الأسبوع يعد تحولا كبيرا لكلا الجانبين ويأتي وسط اعترافهما المتزايد بأهمية إقامة علاقات أكثر هدوءا.

ويرغب قادة الإمارات في الحفاظ على طموحاتهم الاقتصادية الكبيرة ، بما في ذلك استثمار مليارات الدولارات في زيادة إنتاج النفط ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وتُعدّ هذه العلاقة مهمة لطهران أيضاً، إذ كانت الإمارات من بين أكبر الشركاء التجاريين للجمهورية الإسلامية قبل بدء الحرب، وممراً رئيسياً للنفط الإيراني الخاضع للعقوبات.

وأضافت المصادر أن اتصالات أبوظبي الأحدث مع إيران كانت مدفوعة في المقام الأول بسعي الدولة الخليجية الثرية إلى تحقيق انفراج مع نظام تعتبره عدواً لكنها تدرك أنه لن يتم الإطاحة به من السلطة.

منذ بدء الحرب في أواخر فبراير، شنت إيران هجمات على الإمارات العربية المتحدة أكثر من أي دولة أخرى. وردت أبوظبي في مناسبات عديدة، واتخذت الموقف الأكثر قوة بين جيرانها العرب تجاه الجمهورية الإسلامية.