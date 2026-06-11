سفير السويد: نرحب بمواصلة التعاون مع الشركاء المصريين في مجالات الطاقة النظيفة والرعاية الصحية

أكد سفير السويد لدى مصر، داج يولين دانفيلت، التزام السويد بدعم التنمية المستدامة والمساواة والنمو الشامل، مشددًا على أهمية الشراكات في مواجهة التحديات العالمية مثل تغيّر المناخ والتحول الأخضر.

جاء ذلك خلال استضافته حفل استقبال في مقر إقامته بمناسبة اليوم الوطني، حيث جمع الحدث شركاء مصريين وسويديين للاحتفال بالتقاليد السويدية وتسليط الضوء على مساهمة الابتكارات السويدية الرائدة.

كما أبرز السفير مساهمة الشركات السويدية العاملة في مصر، مشيرًا إلى أن عملها يعكس النهج السويدي في الابتكار، القائم على حلول مستدامة، محورها الإنسان، ومصممة لدعم التنمية طويلة الأمد.

ورحب السفير بمواصلة التعاون بين الشركاء السويديين والمصريين في مجالات تشمل الطاقة النظيفة، النقل المستدام، الرقمنة، والرعاية الصحية.

وبمناسبة الاحتفال، عرضت 19 شركة سويدية منتجاتها وخدماتها المبتكرة في معرض أُقيم خلال حفل الاستقبال، حيث أتيحت للضيوف فرصة التعرف على الحلول السويدية التي تساهم في دعم الأولويات الاقتصادية والبيئية في مصر.