ولي العهد السعودي يعتذر عن عدم المشاركة في اجتماع مجموعة السبع في فرنسا

اعتذر ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، عن عدم المشاركة في اجتماع قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية يوم 16 يونيو، لوجود ارتباطات مسبقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس، أن الأمير محمد بن سلمان بعث برسالة شكر الى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على الدعوة التي تلقاها منه للمشاركة في اجتماع لقمة مجموعة السبع، وتضمنت الرسالة اعتذار ولي العهد السعودي.

وأكد الأمير محمد بن سلمان متانة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وتمنى نجاح أعمال هذه القمة.

وكان ماكرون، أعلن أن قادة "مصر والسعودية وقطر والإمارات" سيشاركون، يوم الثلاثاء، في إحدى جلسات قمة مجموعة السبع المقررة في إيفيان لبحث الحرب في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الفرنسي، خلال لقائه ممثلين للمجتمع المدني في الإليزيه، إن النقاش سيتناول "إغلاق مضيق هرمز الذي له تأثير فعلي على اقتصاداتنا" بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، والمفاوضات حول إيران، مشددا على الأهمية الكبيرة لمحاولة إيجاد سبل للتعاون.