محكمة تايلاندية تحكم بالإعدام على رجلين من الويجور لإدانتهما بتفجير ضريح في بانكوك خلال 2015

أدانت محكمة في تايلاند اليوم الخميس، وحكمت بالإعدام على فردين من أقلية الويجور المسلمة الصينية على صلة بتفجير وقع عند منطقة سياحية في بانكوك في 2015 وأسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة أكثر من 120 آخرين.

وألقي القبض على يوسف ميرايلي وبلال محمد بعد فترة قصيرة من التفجير الذي وقع في ضريح إيراوان في 17 أغسطس 2015 وهو مقصد سياحي شهير لا سيما بالنسبة للسياح القادمين من الصين.

واتهم الرجلان بمجموعة من التهم تشمل القتل والشروع في القتل وحيازة مواد ناسفة بشكل غير قانوني.

ترأس أربعة قضاة جلسة النطق بالحكم في محكمة جنوب بانكوك الجنائية. وقضت المحكمة بأن الرجلين مذنبان بسبب الأدلة الدامغة ضدهما وأنهما لم يتمكنا من تقديم ما يثبت خلاف ذلك.

وتفيد المزاعم بأن الرجلين اعترفا خلال الاستجواب المبدئي ولكنهما لم يقرا بذنبهما عندما بدأت المحاكمة في 2016. وفي البداية أقيمت الإجراءات في محكمة عسكرية قبل أن تحال القضية إلى محكمة جنوب بانكوك الجنائية المدنية في 2019.

وقال الرجلان إنهما عوملا بطريقة سيئة وعُذبا في السجن بعد اعتقالهما. ولكن القضاة قالوا اليوم الخميس، إنه لا يوجد دليل على التعذيب ولا يبدوا أن المحققين أجبروهما على الاعتراف.