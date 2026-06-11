لبنان: جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل في واشنطن 22 يونيو الجاري

أعلنت الرئاسة اللبنانية عن عقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 22 يونيو الجاري، في إطار الجهود الرامية لبحث تطورات التفاهمات بين الجانبين.

وذكرت الرئاسة اللبنانية، في بيان رسمي، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الخميس، أن الرئيس اللبناني جوزاف عون أجرى تقييمًا شاملاً للمسار التفاوضي، بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل، ورئيس الوفد المفاوض السفير سيمون كرم، إلى جانب أعضاء الفريق العسكري المشارك في المحادثات.

وأوضح البيان أن الاجتماع تناول نتائج جولتين سابقتين من المفاوضات عقدتا في واشنطن خلال الفترة الماضية، وشهدتا لقاءات مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي في مقري وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين.

وكانت واشنطن توسطت بين لبنان وإسرائيل في منتصف أبريل الماضي لوجود اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، جرى تمديده لاحقًا لـ 3 أسابيع، فيما شهدت العاصمة الأمريكية 3 جولات تفاوضية منذ ذلك الحين بين أبريل وبداية يونيو الجاري.

وكان الرئيس اللبناني طالب بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل، وفق عدد من النقاط منها: الانسحاب الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات، وانتشار الجيش، وعودة النازحين والأسرى.