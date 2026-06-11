الخارجية الهندية: البحرية الأمريكية هاجمت 3 من سفننا قرب مضيق هرمز

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اتهمت وزارة الخارجية الهندية، الخميس، الولايات المتحدة بتنفيذ هجمات على 3 سفن هندية في خليج عمان، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «رويترز».

وأوضحت الوزارة أن سفينتين من السفن التي هوجمت خاضعتان لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وسفينة ثالثة مصنفة ضمن فئة السفن غير الملتزمة.

وقالت وزارة الموانئ والشحن الهندية إن هناك أكثر من 18 ألف بحار هندي في منطقة الخليج، وإن 13 سفينة ترفع العلم الهندي عالقة في مضيق هرمز.

وفي وقت سابق، قال وزير الموانئ والشحن والممرات ‌المائية الهندي سارباناندا سونوما، إن البحارة الهنود الثلاثة المفقودين إثر غارة أمريكية على ناقلة نفط في خليج عمان لقوا حتفهم.

وقالت الولايات المتحدة إن الجيش شن ‌غارة «دقيقة» على السفينة التي لم تمتثل للتعليمات وكانت تحمل نفطًا ‌من إيران.

وذكرت مصادر هندية لـ«رويترز» أن ‌نيودلهي استدعت نائب رئيس البعثة الأمريكية بعد أن قدمت «احتجاجًا شديدًا» على الغارة.