جوتيريش: وقف النار في الشرق الأوسط أشبه بخفض التصعيد

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط بات "أشبه بخفض للتصعيد".

وكتب جوتيريش الذي تنتهي فترة ولايته آخر العام الحالي، على منصة "إكس": "يتجه الشرق الأوسط نحو أزمة أعمق، فيما تمتد تداعياتها إلى ما هو أبعد بكثير من حدود المنطقة. هذا الأسبوع شهد هجمات أوسع نطاقاً ومزيداً من التدهور، في وقت أصبح فيه وقف إطلاق النار أقرب إلى خفض للتصعيد"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وأضاف: "ينبغي ألا نقلل من مخاطر تحول الخفض في حدة القتال إلى اشتعال كامل للنزاع".

وحث جميع الأطراف على "العمل من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية"، مؤكداً أنه "لم تعد هناك أي أعذار" لعدم المضي في هذا المسار.

عودة الضربات المتبادلة

وأنهت الولايات المتحدة وإيران، فجر الخميس، ليلة ثانية من الضربات المتبادلة، التي بدأت بعد إسقاط الجيش الإيراني لمروحية أباتشي أميركية الثلاثاء، وإحباط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من "تأخر" طهران في إبرام اتفاق.

وأكد ترامب ووزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، الأربعاء، أن الضربات الجديدة لا تقتصر على الرد على عمل عسكري محدد، بل تهدف إلى دفع طهران نحو اتفاق سلام وفق الشروط التي تطرحها واشنطن.