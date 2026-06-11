 ضبط 3 ملايين قرص دوائي مجهول المصدر داخل مخزن ومركز طبي غير مرخصين بالقاهرة والدقهلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط 3 ملايين قرص دوائي مجهول المصدر داخل مخزن ومركز طبي غير مرخصين بالقاهرة والدقهلية

مصطفى عطية
نشر في: الخميس 11 يونيو 2026 - 1:06 م | آخر تحديث: الخميس 11 يونيو 2026 - 1:06 م

نجحت مباحث التموين في ضبط أكثر من 3 ملايين قرص دوائي مجهول المصدر داخل مخزن ومركز طبي غير مرخصين بمحافظتي القاهرة والدقهلية.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط القائمين على إدارة مخزن ومركز طبي لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية دون ترخيص، كائنين بنطاق محافظتي القاهرة والدقهلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 3 ملايين قرص من الأدوية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى كمية من الأقراص المخدرة، وذلك تمهيدًا لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم الغش التجاري وحماية صحة المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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