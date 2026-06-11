الغندور يسخر من الرحيل المجاني لنجوم الأهلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

علق الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق على رحيل أكثر من لاعب عن صفوف الأهلي بشكل مجاني في الفترة الماضية.

وكان الأهلي قد وجه أمس الشكر للاعبه المالي أليو ديانج نجح خط الوسط، وذلك بعد انتهاء عقده مع النادي ورحيله بشكل مجاني.

وقال الغندور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "رامي ربيعة رحل ببلاش وأكرم توفيق رحل ببلاش و اليو ديانج رحل ببلاش و الموسم انتهي و حسين الشحات و احمد نبيل كوكا فري حاليا و عندهم عروض والاهلي لم يجدد معهم".

وتابع: "بس حسام عبد المجيد لسه فاضل له سنة و الإعلام بيتكلم عن فشل التجديد حتي الآن".

وينتهي عقد عبدالمجيد بنهاية الموسم المقبل، بينما لم يحسم الزمالك ملف تجديد التعاقد مع اللاعب، الذي يشارك حاليا مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم.