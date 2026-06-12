زواني يزيد متاعب جنوب إفريقيا أمام المكسيك في افتتاح كأس العالم

زاد ثيمبا زواني، صانع ألعاب منتخب جنوب إفريقيا، من متاعب منتخب بلاده خلال المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026، بعدما حصل على البطاقة الحمراء الثانية.

وتلقى ثيمبا زواني البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 83، بعد صفع لاعب منتخب المكسيك، ورجوع حكم المباراة لتقنية الفيديو.

وكان سفيفيلو سيثول، مدافع منتخب جنوب إفريقيا، تلقى أول بطاقة حمراء في النسخة الحالية من كأس العالم، خلال مباراة المكسيك أمام جنوب إفريقيا.

وحصل سفيفيلو سيثول على البطاقة الحمراء المباشرة بعد إعاقة مهاجم المكسيك ومنعه من انفراد تام بالمرمى مع الدقيقة 49 من عمر المباراة.

وكانت أول بطاقة صفراء في البطولة هذا العام من نصيب لاعب جنوب إفريقيا أيضًا تيبوهو موكوينا.

وانطلقت بطولة كأس العالم 2026 في العاشرة من مساء اليوم، الخميس، على ملعب أزتيكا، بمواجهة المكسيك أمام جنوب إفريقيا، في تكرار لمباراة افتتاح نسخة 2010، والتي جمعت بين المنتخبين.

وانفرد المنتخب المكسيكي برقم قياسي تاريخي في كأس العالم، بعدما خاض مباراة افتتاح نسخة 2026 أمام جنوب إفريقيا مساء اليوم، الخميس، على ملعب أزتيكا في المكسيك.

وأصبح منتخب المكسيك أكثر المنتخبات مشاركة في مباريات الافتتاح بكأس العالم، برصيد 8 مباريات، متفوقًا على المنتخب البرازيلي صاحب الـ7 مباريات.

ولعب منتخب المكسيك، قبل مباراة اليوم، 7 مرات في افتتاح كأس العالم آخرها كان ضد جنوب إفريقيا أيضا، في نسخة 2010.