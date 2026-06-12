أكد خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب المكسيك، أن فريقه كان يستطيع الفوز بسهولة، بنتيجة أكبر من 2-0، التي حققها على جنوب أفريقيا، في افتتاح كأس العالم 2026، على ملعب أزتيكا.

وقال خافيير أجيري في تصريحات بعد المباراة: "لم نلعب جيدًا في الشوط الأول، على الرغم من أننا كنا نستطيع الفوز بسهولة بنتيجة 3-0.. كنا متفوقين بشكل واضح في الشوط الأول، لكن النتيجة لم تعكس ذلك".

وأضاف: "الهدف الثاني وطرد اللاعب جعلانا نشعر بالاسترخاء وعدم الانفعال.. لكن تجاوز المباراة الأولى والبدء بفوز يُعدّ درسًا جيدًا.. يمكننا بالتأكيد التحسن في المباراة القادمة".

وعن انخفاض مستوى الفريق في بعض أوقات المباراة، قال: "الأجواء كانت قاسية، الناس في الشوارع، والجمهور في الملعب؛ كل ذلك يجعل اللاعبين يشعرون بالضغط".

وتابع: "عانى ثلاثة لاعبين من تشنجات عضلية.. كانت حالة عاطفية شديدة، لكن لحسن الحظ هدأوا وحافظوا على الاستحواذ.. شننا العديد من الهجمات، وسددنا 16 تسديدة على المرمى، ولم نعانِ أبدًا دفاعيًا".

وأتم خافيير أجيري تصريحاته قائلًا: "صافرات استهجان الجماهير في بعض فترات المباراة؟ للناس الحق في ذلك، لكن لم أسمع الاستهجان، لكن نتيجة 4-0 تُسعد الجماهير عمومًا.. إنها بداية كأس العالم، وقد تجاوزنا التوتر؛ لدينا ثلاث نقاط، وهو أمرٌ مُرحّب به للغاية".