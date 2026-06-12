أكد كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا أن فريقه سيحاول تكريم ديديه ديشامب، المدير الفني للفريق، في آخر بطولة يخوضها مع الديوك، عند المشاركة في كأس العالم 2026.

وقال كيليان مبابي في تصريحات نقلتها شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية: "ديدييه ديشامب صنع تاريخًا كبيرًا مع منتخب فرنسا، وقدم الكثير للفريق، وهذه البطولة ستكون لحظة خاصة له وللجميع، وعلينا أن نمنحه النهاية التي يستحقها".

وأضاف لاعب ريال مدريد الإسباني: "ديديه ديشامب بخير، هادئ ومبتسم، لقد تغير كثيرًا، وأصبح أكثر مرونة، وهذا يثبت قدرته على تجديد نفسه والتكيف، لقد رأى جيلًا جديدًا بأساليب مختلفة ونظرة مختلفة لكرة القدم والحياة، ولم يتأثر بذلك أبدًا".

وأتم كيليان مبابي تصريحاته قائلًا: "الأمر صعب، لكننا سنحاول الاستفادة منه قدر الإمكان، وتكريمه والفوز من أجله، لأن هذه أفضل طريقة لتكريمه، وهو ما سيقدره ويسعده بالتأكيد".